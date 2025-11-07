Інтерфакс-Україна
14:00 07.11.2025

Залужний розповів вихованцям Ітонського коледжу в Британії про Україну та війну з РФ

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний повідомив про відвідини Ітонського коледжу, з вихованцями якого обговорив війну в Україні та виклики, які стоять перед Європою та світом.

"Розповів про Україну, її боротьбу та значення цього спротиву для Європи та світу… Ми говорили про минуле, але більше - про майбутнє. Перед Україною та усією Європою сьогодні стоять великі виклики. Але вони ж і дають нам шанс вибудувати безпечне майбутнє для наших дітей. Головне - усвідомити реальні ризики та нарешті почати спільно та ефективно на них реагувати", - написав Залужний у Facebook у п’ятницю за підсумками візиту.

Він повідомив, що Ітонський коледж – це "топовий освітній заклад Британії, який з 1440 року виховав багато знакових фігур, в тому числі очільників британського уряду", і де нині вчиться молодь з усього світу, "яка вчить минуле, цікавиться сьогоденням і переймається майбутнім".

"Дуже вдячний за можливість донести ці ідеї до молоді Ітонського коледжу, серед якої - майбутні урядовці та прем’єр-міністри. Такі зустрічі надихають і дають надію на те, що разом ми збудуємо безпечне майбутнє", - наголосив Залужний, додавши, що "нам потрібна нова архітектура безпеки Європи, розвиток технологій та справедливий мир, щоб не дати диктатурам розширити свої кордони".

