У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

Фото: Харківська ОВА

Станом на 16:07 по медичну допомогу після російської атаки на центр Харкова звернулися 19 людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Серед них (постраждалих - ІФ-У) — 6-місячна дитина. На щастя, немовля не потребує госпіталізації", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що вік решти постраждалих – від 20 до 79 років.

Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу.