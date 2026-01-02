Уряд надав можливість чинним ПУП працювати надалі без проведення конкурсу – Міненерго

Кабінет міністрів продовжив з 1 січня 2026 року виконання постачальниками універсальних послуг (ПУП) спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників ринку електричної енергії, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у Телеграм у пятницю, уряд вніс зміни до постанови від 12 грудня 2018 року №1055, якою затверджений порядок проведення конкурсу з відбору таких постачальників. Документ передбачає, що під час воєнного стану в Україні конкурс із визначення ПУП не буде проводитися, а універсальні послуги споживачам електроенергії будуть і далі надаватися тими ж електропостачальниками.

"Мета рішення – створити умови для надійного та безперебійного постачання електроенергії побутовим споживачам та малому бізнесу", – пояснило Міненерго.

У відомстві зазначили, що проведення конкурсів під час воєнного стану є організаційно складним і ризикованим: ринок працює в умовах боргів, нерівномірної платіжної дисципліни та пошкодженої інфраструктури, особливо в прифронтових регіонах.

"Зміна постачальника у таких умовах може створити збої у постачанні та додаткові ризики для споживачів", – наголосило міністерство.

З 1 січня 2026 року ПУП мали бути обраними на конкурсній основі.

Як повідомлялося, ПУП, зокрема, здійснюють продаж е/е побутовим споживачам за пільговою ціною в 4,32 грн/кВт*год та малим непобутовим споживачам, а також забезпечують оплату е/е, вироблену домашніми СЕС.