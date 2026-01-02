Космічні сили США в 2026 році запустять супутники для тестування орбітального дозаправлення

Сполучені Штати в поточному році планують запустити чотири супутникові місії для перевірки можливостей дозаправки, обслуговування і ремонту військових апаратів, що дозволить продовжити термін їх служби на орбіті, випливає з даних американських Космічних сил і компаній-розробників.

Кожна з цих місій, що фінансуються різними підрозділами міністерства оборони США, також включатиме комерційні компоненти.

В ході місій буде випробовуватися технологія маневрування супутників, що обслуговують, при зближенні і стикуванні з військовими апаратами на орбіті. Всі операції будуть проводитися на геостаціонарній орбіті на висоті 35,4 тис. км.

Космічний апарат компанії Astroscale U.S. стане першим обслуговуючим супутником, який проведе операції з дозаправки гідразином апарату міністерства оборони США. Цей маневрений космічний апарат масою 300 кг буде оснащений багаторазовим баком для гідразину, що дозволить здійснювати дозаправку клієнтського супутника в ході двох запланованих операцій влітку поточного року. Astroscale US підписала угоду про Космічний акт з Центром космічних польотів імені Годдарда (GSFC) NASA, щоб перевірити можливості зближення, роботи на безпосередній близькості та стикування (Rpod) свого космічного апарату Refuler.

Компанія SpaceLogistics корпорації Northrop Grumman планує запустити в поточному році апарат роботизованого обслуговування геостаціонарних супутників. Оснащений автономним роботизованим маніпулятором (Mission Recovery Vehicle, MRV) він захопить військовий супутник і встановить на ньому зовнішній модуль з руховою системою для продовження роботи і забезпечення можливості маневрування.

В рамках спільної програми Tetra-5 Космічних сил США з Дослідницькою лабораторією ВПС на орбіту буде виведений апарат для демонстрації автономного зближення, маневрування і стикування, а також операцій з інспекції та дозаправки на орбіті.

Крім того, планується реалізація проекту Kamino, що фінансується підрозділом оборонних інновацій міністерства оборони США, який передбачає виведення на орбіту супутникової системи, що несе гідразинове паливо для передачі і доставки супутникам на геостаціонарній орбіті.