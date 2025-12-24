Інтерфакс-Україна
Події
16:17 24.12.2025

Зеленський повідомив про кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка щодо розміщення на території Білорусі комплексів "Орєшнік" і щодо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки.

За словами президента, розвідка здобула більше деталей щодо розміщення "Орєшніка" на території Білорусі. "Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей.

Також Іващенко доповів про стан російського воєнного виробництва, співпрацю з компаніями та суб’єктами з інших країн.

"Зокрема, фіксуємо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики", - зауважив президент.

За його словами, Україна розглядає такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними.

Зеленський анонсував спілкування з партнерами щодо цього.

Теги: #сзр #китай #зйомки #супутники

