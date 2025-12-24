Зеленський повідомив про кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка щодо розміщення на території Білорусі комплексів "Орєшнік" і щодо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки.
За словами президента, розвідка здобула більше деталей щодо розміщення "Орєшніка" на території Білорусі. "Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.
Президент доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей.
Також Іващенко доповів про стан російського воєнного виробництва, співпрацю з компаніями та суб’єктами з інших країн.
"Зокрема, фіксуємо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики", - зауважив президент.
За його словами, Україна розглядає такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними.
Зеленський анонсував спілкування з партнерами щодо цього.