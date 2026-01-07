Інтерфакс-Україна
Культура
13:24 07.01.2026

Китай і Південна Корея домовилися відновити культурні обміни

2 хв читати
Китай і Південна Корея домовилися відновити культурні обміни
Фото: ChatGPT

Китай і Південна Корея домовилися відновити і розширити культурні обміни, включно з обговоренням експорту кіно, серіалів та іншого культурного контенту, що може стати першим кроком до послаблення так званої заборони на “халлю”. Про це повідомляє Reuters.

Після саміту президентів Сі Цзіньпін і Лі Джемьон у Пекіні 5–6 січня Пекін і Сеул погодили “поступове відновлення культурних контактів” та початок робочих переговорів між відповідними відомствами для визначення форматів співпраці. Це, зокрема, стосується перегляду умов доступу південнокорейського контенту на китайський ринок. 

Термін “халлю” (корейська хвиля) використовується для позначення зростання популярності південнокорейської культури, включно з музикою та телевізійними проєктами. У 2016 році Китай фактично обмежив трансляції та концерти корейських артистів після дипломатичного конфлікту через розгортання американської системи ПРО THAAD у Південній Кореї. З того часу більшість концертів, дорам і іншого культурного продукту були заблоковані.

Представники уряду Південної Кореї висловлюють обережний оптимізм, підкреслюючи, що Китай офіційно не визнає існування формальної заборони на халлю, а домовленості передбачають поетапний, а не миттєвий процес відкриття ринку для культурного контенту. Нові консультації на робочому рівні мають визначити конкретні кроки щодо практичної реалізації цих домовленостей. 

Експерти індустрії розважального контенту також зазначають, що навіть за найсприятливішого сценарію повне відновлення експорту корейської культури до Китаю може стати довготривалим процесом, що залежить від політичних умов і рівня довіри між двома країнами.

Теги: #культура #китай #південна_корея #обміни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 06.01.2026
Столицями європейської культури 2026 року будуть фінський Оулу і словацький Тренчин

Столицями європейської культури 2026 року будуть фінський Оулу і словацький Тренчин

09:35 06.01.2026
Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

07:53 29.12.2025
Китай розпочав масштабні військові навчання з бойовими стрільбами поблизу Тайваню — ЗМІ

Китай розпочав масштабні військові навчання з бойовими стрільбами поблизу Тайваню — ЗМІ

14:04 27.12.2025
Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

16:17 24.12.2025
Зеленський повідомив про кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики

Зеленський повідомив про кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики

00:01 20.12.2025
Україна і Китай обговорили посилення торговельно-економічної співпраці

Україна і Китай обговорили посилення торговельно-економічної співпраці

03:41 19.12.2025
Китайські власники мережі TikTok продали її американський сегмент – ЗМІ

Китайські власники мережі TikTok продали її американський сегмент – ЗМІ

19:30 17.12.2025
Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

13:17 05.12.2025
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV та івент-агенція "Садиба Мьюзік" встановили національний рекорд за проєкт для переселенців

09:12 04.12.2025
Кабмін пропонує запровадити інститут меценатства у сфері культури

Кабмін пропонує запровадити інститут меценатства у сфері культури

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Мінкультури передало Костел Святого Миколая у Києві в безоплатне користування католицькій громаді

Костел Святого Миколая в Києві передали парафії в користування на 50 років. Громада наголошує: це лише початок

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

У мережі презентували кліп, знятий у зруйнованій росіянами церкві

Григорій Решетнік захистив дисертацію про шоу "Холостяк"

Netflix анонсував шостий сезон серіалу "Емілі в Парижі"

У Казерті на півдні Італії відбудеться масштабний фестиваль українських вертепів і колядок

Мінкультури опрацьовує формати належного вшанування пам’яті соліста гурту ADAM Клименка

Мінкультури продовжує пошук приміщення для Національного будинку органної та камерної музики

У 2025 році РФ пошкодила понад 300 об’єктів культурної спадщини України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА