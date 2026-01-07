Китай і Південна Корея домовилися відновити культурні обміни

Фото: ChatGPT

Китай і Південна Корея домовилися відновити і розширити культурні обміни, включно з обговоренням експорту кіно, серіалів та іншого культурного контенту, що може стати першим кроком до послаблення так званої заборони на “халлю”. Про це повідомляє Reuters.

Після саміту президентів Сі Цзіньпін і Лі Джемьон у Пекіні 5–6 січня Пекін і Сеул погодили “поступове відновлення культурних контактів” та початок робочих переговорів між відповідними відомствами для визначення форматів співпраці. Це, зокрема, стосується перегляду умов доступу південнокорейського контенту на китайський ринок.

Термін “халлю” (корейська хвиля) використовується для позначення зростання популярності південнокорейської культури, включно з музикою та телевізійними проєктами. У 2016 році Китай фактично обмежив трансляції та концерти корейських артистів після дипломатичного конфлікту через розгортання американської системи ПРО THAAD у Південній Кореї. З того часу більшість концертів, дорам і іншого культурного продукту були заблоковані.

Представники уряду Південної Кореї висловлюють обережний оптимізм, підкреслюючи, що Китай офіційно не визнає існування формальної заборони на халлю, а домовленості передбачають поетапний, а не миттєвий процес відкриття ринку для культурного контенту. Нові консультації на робочому рівні мають визначити конкретні кроки щодо практичної реалізації цих домовленостей.

Експерти індустрії розважального контенту також зазначають, що навіть за найсприятливішого сценарію повне відновлення експорту корейської культури до Китаю може стати довготривалим процесом, що залежить від політичних умов і рівня довіри між двома країнами.