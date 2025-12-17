Кабмін перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури

Кабінет міністрів України перерозподілив 25 млн грн на придбання генераторів закладами культури, повідомляє Міністерство культури.

"На придбання генераторів та іншого обладнання довгострокового користування спрямували понад 25 млн грн. Рішення зумовлене регулярними атаками на енергетичну інфраструктуру України та пов’язаними з цим перебоями електропостачання. Відсутність стабільного живлення створює ризики для збереження музейних колекцій, архівів і бібліотечних фондів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінкультури на 2025 рік, частину видатків споживання спрямували на видатки розвитку, зокрема на закупівлю генераторів.

Зокрема, це стосується національних театрів, музеїв, бібліотек, культурно-просвітницьких центрів і заповідників на відповідні цілі.

"Реалізація рішень дозволить забезпечити стабільну роботу закладів культури в умовах війни, зберегти культурну спадщину України та гарантувати надання культурних послуг населенню як важливої складової духовної стійкості держави", - додали у відомстві.