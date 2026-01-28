Україна має намір ініціювати внесення "Херсонеса" до Списку світової спадщини під загрозою

Фото: Мінкультури

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила із генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані напрями співпраці у сфері захисту культури в умовах війни та питання реагування на російські атаки.

"Тетяна Бережна наголосила на необхідності посилення ролі ЮНЕСКО не лише у фіксації завданих збитків, а й у запобіганні злочинам проти культури, ранньому реагуванні, міжнародній верифікації доказів, а також підтримці механізмів відповідальності російського агресора", - йдеться у повідомленні міністерства по результатам зустрічі сторін в Парижі (Франція).

Своєю чергою Ель-Енані запевнив, що Україна є і надалі залишається пріоритетом в діяльності ЮНЕСКО.

Зазначається, що окрему увагу Бережна приділила ситуації навколо об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", розташованого на тимчасово окупованій росією території Криму.

Зокрема, вона поінформувала про системні незаконні археологічні розкопки росіян, масштабні будівельні роботи, псевдореставрацію та ідеологічне використання об’єкта, що становить серйозну загрозу його автентичності та універсальній цінності.

"Україна має намір ініціювати розгляд питання щодо внесення цього об’єкта до Списку світової спадщини, що перебуває під загрозою, та розраховує на підтримку ЮНЕСКО у цьому процесі", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили подальші спільні кроки, зокрема посилення координації у сфері документування руйнувань, протидії незаконному обігу культурних цінностей, розвитку моніторингових механізмів, у тому числі із застосуванням супутникових технологій, а також міжнародної адвокації щодо захисту культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях.

Серед іншого, Бережна запросила гендиректора ЮНЕСКО взяти участь у Конференції міністрів культури, яка відбудеться в Україні у березні 2026 року та стане міжнародною платформою для обговорення захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів і посилення глобальної координації у цій сфері.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення продовжити моніторинг ситуації на тимчасово окупованій території Криму в зв’язку з низкою фактів щодо руйнування Росією культурної спадщини України, зокрема об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора".