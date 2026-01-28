Інтерфакс-Україна
Культура
17:35 28.01.2026

Україна має намір ініціювати внесення "Херсонеса" до Списку світової спадщини під загрозою

2 хв читати
Україна має намір ініціювати внесення "Херсонеса" до Списку світової спадщини під загрозою
Фото: Мінкультури

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна обговорила із генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані напрями співпраці у сфері захисту культури в умовах війни та питання реагування на російські атаки.

"Тетяна Бережна наголосила на необхідності посилення ролі ЮНЕСКО не лише у фіксації завданих збитків, а й у запобіганні злочинам проти культури, ранньому реагуванні, міжнародній верифікації доказів, а також підтримці механізмів відповідальності російського агресора", - йдеться у повідомленні міністерства по результатам зустрічі сторін в Парижі (Франція).

Своєю чергою Ель-Енані запевнив, що Україна є і надалі залишається пріоритетом в діяльності ЮНЕСКО.

Зазначається, що окрему увагу Бережна приділила ситуації навколо об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", розташованого на тимчасово окупованій росією території Криму. 

Зокрема, вона поінформувала про системні незаконні археологічні розкопки росіян, масштабні будівельні роботи, псевдореставрацію та ідеологічне використання об’єкта, що становить серйозну загрозу його автентичності та універсальній цінності.

"Україна має намір ініціювати розгляд питання щодо внесення цього об’єкта до Списку світової спадщини, що перебуває під загрозою, та розраховує на підтримку ЮНЕСКО у цьому процесі", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили подальші спільні кроки, зокрема посилення координації у сфері документування руйнувань, протидії незаконному обігу культурних цінностей, розвитку моніторингових механізмів, у тому числі із застосуванням супутникових технологій, а також міжнародної адвокації щодо захисту культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях.

Серед іншого, Бережна запросила гендиректора ЮНЕСКО взяти участь у Конференції міністрів культури, яка відбудеться в Україні у березні 2026 року та стане міжнародною платформою для обговорення захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів і посилення глобальної координації у цій сфері.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Виконавча рада ЮНЕСКО прийняла рішення продовжити моніторинг ситуації на тимчасово окупованій території Криму в зв’язку з низкою фактів щодо руйнування Росією культурної спадщини України, зокрема об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора".

Теги: #херсонес_таврійський #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 08.01.2026
Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

15:12 12.12.2025
Україна отримала посаду заступника голови Бюро комітету ЮНЕСКО з нематеріальної спадщини - віцепрем’єрка

Україна отримала посаду заступника голови Бюро комітету ЮНЕСКО з нематеріальної спадщини - віцепрем’єрка

23:19 01.12.2025
МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

МЗС: Україна залишатиметься пріоритетом для ЮНЕСКО – зустріч Сибіги з новим Генеральним директором

16:22 07.11.2025
Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

15:53 01.08.2024
Україна звернулася до ЮНЕСКО щодо захисту Херсонеса Таврійського в Криму

Україна звернулася до ЮНЕСКО щодо захисту Херсонеса Таврійського в Криму

17:55 09.08.2023
На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Українські дипломати закликали скасувати показ фільму про росію у Брюсселі

Під час обстрілу Херсона знищено магазин Andre Tan

У Києві відзначили провідних митців міста

Для діяльності Українського фонду культспадщини необхідний стартовий бюджет від EUR10 млн, наразі акумулювано EUR3,55 млн - Бережна

У Данії готують масштабний перформанс про Україну

Киян запрошують на два дні безкоштовного мистецтва

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до шортлиста премії BAFTA 2026

У Великій Британії виявили занедбаний особняк, більший за Букінгемський палац

У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

Емма Стоун встановила рекорд за кількістю номінацій на "Оскар"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА