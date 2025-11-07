Інтерфакс-Україна
Події
16:22 07.11.2025

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки найбільшою кількістю голосів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом із Румунією і Молдовою ми випередили Росію: уже вдруге поспіль Москва програла вибори та не ввійде до складу Ради", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю.

Він подякував державам-членам, які підтримали українську кандидатуру.

"Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії — чи то війна, чи то гібридні загрози — дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити", - додав Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримала найбільшу кількість голосів – 137, серед усіх кандидатів.

"На три місця претендували чотири кандидати: Україна, Румунія, Молдова та Росія. Разом із нашими румунськими та молдовськими друзями ми були обрані, а Росія зазнала поразки. Вітаю наших колег з Одеського трикутника", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він підкреслив, що членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО є важливою дипломатичною перемогою і відкриває нові можливості для зміцнення міжнародної співпраці в галузі освіти та науки, захисту культурної спадщини України, яка страждає від російської агресії, та просування наших ініціатив на глобальному рівні.

Як повідомлялося, 9 жовтня Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо продовження моніторингу ситуації на тимчасово окупованій території Криму.

Делегація Чехії оголосила заяву від імені 44 держав-членів ЮНЕСКО, у якій засуджуються дії Росії в окупованому Криму - переслідування кримських татар, знищення україномовної освіти, релігійних та культурних пам'яток, а також шкода, завдана Росією навколишньому середовищу внаслідок безвідповідальної діяльності. Делегації Литви, Туреччини, Німеччини, Албанії, Чилі виступили з окремими заявами на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та із засудженням порушення Росією міжнародного права і прав людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

Постійний представник України при ЮНЕСКО, посол Вадим Омельченко у своїй заяві наголосив на важливості продовження моніторингу у сферах мандата ЮНЕСКО для збереження міжнародної уваги до ситуації на окупованому півострові і протидії порушенням міжнародного права з боку Росії.

