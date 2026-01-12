Інтерфакс-Україна
Події
18:59 12.01.2026

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

1 хв читати
Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

Міністерство юстиції України повідомляє про відновлення роботи окремих Єдиних та Державних реєстрів, доступ до яких було тимчасово обмежено через перебої електропостачання.

"Після відновлення електропостачання фахівці провели поетапне відновлення роботи сервісів, а також виконали обов’язкові технічні перевірки стабільності та цілісності систем", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Станом на зараз доступ до реєстрів повністю відновлено. Усі сервіси працюють у штатному режимі.

Теги: #реєстр #мінюст #доступ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 12.01.2026
Можливі тимчасові порушення доступу до окремих реєстрів Мін'юсту – НАІС

Можливі тимчасові порушення доступу до окремих реєстрів Мін'юсту – НАІС

14:18 09.01.2026
Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

11:17 08.01.2026
Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

19:16 07.01.2026
Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

14:25 02.01.2026
У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

14:49 30.12.2025
Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

20:40 29.12.2025
Кабмін звільнив заступника голови Мінюсту Білоуса

Кабмін звільнив заступника голови Мінюсту Білоуса

13:12 29.12.2025
PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

15:12 23.12.2025
Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

13:08 19.12.2025
Мін’юст запускає перший AI-сервіс у сфері судових експертиз

Мін’юст запускає перший AI-сервіс у сфері судових експертиз

ВАЖЛИВЕ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із главою МЗС Норвегії енергетичну ситуацію в Україні

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА