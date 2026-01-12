Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

Міністерство юстиції України повідомляє про відновлення роботи окремих Єдиних та Державних реєстрів, доступ до яких було тимчасово обмежено через перебої електропостачання.

"Після відновлення електропостачання фахівці провели поетапне відновлення роботи сервісів, а також виконали обов’язкові технічні перевірки стабільності та цілісності систем", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Станом на зараз доступ до реєстрів повністю відновлено. Усі сервіси працюють у штатному режимі.