У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

У суботу, 3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи, повідомили у Міністерстві оборони України.

