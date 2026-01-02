Інтерфакс-Україна
Події
14:25 02.01.2026

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

У суботу, 3 січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи, повідомили у Міністерстві оборони України.

"3січня з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID… Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

 

Теги: #реєстр #оберіг

