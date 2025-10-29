Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

Кабінет міністрів затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій, повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим, а громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.

"Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників", - додала вона.