Інтерфакс-Україна
Події
21:32 29.10.2025

Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

1 хв читати

Кабінет міністрів затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій, повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим, а громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.

"Роботодавці — використовувати дані для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування розвитку працівників", - додала вона.

 

Теги: #кваліфікація #реєстр #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 29.10.2025
Служба зайнятості пропонуватиме вакансії і перекваліфікацію безробітним ще до отримання такого статусу - Свириденко

Служба зайнятості пропонуватиме вакансії і перекваліфікацію безробітним ще до отримання такого статусу - Свириденко

19:10 29.10.2025
Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

00:11 25.10.2025
Прем'єрка прозвітувала про 100 днів роботи уряду

Прем'єрка прозвітувала про 100 днів роботи уряду

16:48 23.10.2025
Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

10:57 23.10.2025
Свириденко: Сподіваюсь, що тенденція збільшення кількості жінок в уряді буде набирати обертів

Свириденко: Сподіваюсь, що тенденція збільшення кількості жінок в уряді буде набирати обертів

10:37 23.10.2025
Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

09:23 23.10.2025
Кабмін ліквідував 5 дорадчих органів уряду в сфері енергетики через втрату актуальності

Кабмін ліквідував 5 дорадчих органів уряду в сфері енергетики через втрату актуальності

21:56 21.10.2025
Уряд дозволив проводити закупівлі для відбудови або захисту критичної інфаструктури без відкритих торгів

Уряд дозволив проводити закупівлі для відбудови або захисту критичної інфаструктури без відкритих торгів

21:39 20.10.2025
PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру залежних

PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру залежних

07:56 19.10.2025
Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

ОСТАННЄ

Об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові зазнав пошкодження внаслідок російської атаки - МВА

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

Шмигаль обговорив з міністром оборони Португалії участь в ініціативи PURL та реалізацію програми SAFE

Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

Глава МВС про прийдешню зиму: Ми в зоні достатньої готовності реагувати на будь-які виклики

Бойовики вбили понад 460 людей в пологовому будинку в Судан

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА