02:47 29.12.2025

Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

На автодорозі Київ–Харків у Бориспільському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, внаслідок якої загинула одна людина та постраждали 13 осіб, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

ДТП сталася 28 грудня близько 21:10 поблизу села Іванків. За попередніми даними, водій маршрутного таксі Mercedes-Benz виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Jeep та Volkswagen.

"Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep загинув на місці події, керманич маршрутного таксі отримав тілесні ушкодження. Загальна кількість постраждалих становить 13 осіб, до медичних закладів доставлено 6 пасажирів, іншим надається медична допомога", йдеться в повідомленні у Телеграм.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські, рух транспорту здійснюється по одній смузі.

"Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної події", — зазначено в повідомленні пресслужби.

Джерело: https://t.me/kyivregionpolice/20969

