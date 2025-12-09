Очільник Міненерго звільнив всіх членів наглядової ради УРМ

Київ. 9 грудня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов звільнив весь склад наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ).

Відповідний наказ, який є в розпорядженні Енергореформи, підписаний у вівторок.

Згідно з ним, звільнено трьох незалежних членів Олега Канцурова, Євгенія Литвинова та Андрія Кострицю, а також двох представників держави Світлану Білько та Андрія Почтарьова.

Як зазначається в наказі, він виданий міністерством як єдиним акціонером компанії, зокрема, на виконання постанови Кабінету міністрів № 1596 від 03 грудня 2025 року "Питання управління деякими суб’єктами господарювання", а також плану заходів щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів деяких суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України №1258-р від 17 листопада 2025 року. В наказі також пояснюється, що він виданий у зв’язку з необхідністю обрання складу наглядової ради відповідно до конкурсної процедури, передбаченої порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (постанова № 777 від 03 вересня 2008).

Уряд зайнявся перезавантаженням наглядових рад енергокомпаній після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Зокрема, згідно з постановою №1596 він попросив звільнити по 2 члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", 3 – "Центренерго" та 5 – УРМ.

Члени наглядової ради УРМ були призначені без конкурсу екс-міністром енергетики та фігурантом "Мідас" Германом Галущенком.

До складу АТ "Українські розподільні мережі" входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу, зокрема АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Харківобленерго". Окрім того, товариству передано 25% акцій АТ "Сумиобленерго".

Єдиним акціонером та уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ "УРМ" є Міністерство енергетики України.