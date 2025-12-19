Галущенко і Гринчук опублікували електронні декларації, які подаються при звільненні
Колишній міністр юстиції Герман Галущенко та колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук опублікували електронні декларації про майно та доходи, які подаються при звільнення.
Зокрема, згідно з декларації Галущенка за період з 1 січня по 19 листопада 2025 року, його дохід склав 1 977 754 грн, з яких 1 391 562 грн - як міністра енергетики і 586 192 грн - як міністра юстиції.
Також він вказав у декларації 6,1 млн грн, $61,4 тис., 3 тис. євро на банківських рахунках, 400 тис. грн і $106 тис. готівкою (в декларації за 2024 рік були вказана такі суми заощаджень: 4,9 млн грн, $63,7 тис., 5 тис. євро на банківських рахунках, 604 тис. грн і $169 тис. готівкою).
В свою чергу, Гринчук за період з 1 січня по 19 листопада 2025 року указала 1 722 866 грн доходу, з яких 1 024 383 грн - як міністерка захисту довкілля та природних ресурсів і 698 483 грн - як міністерка енергетики.
Крім того, вона зазначила в декларації 306 тис. грн на банківських рахунках і 110 тис. грн готівкою (в декларації за 2024 рік були вказана такі суми заощаджень: 161,9 тис. грн на банківських рахунках і 250 тис. грн готівкою).
Інших змін фінансового чи майнового стану колишніх міністрів у декларації не вказано.
Як повідомлялося, 19 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка.
10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Мідас", яка тривала майже 1,5 роки і в рамках якої була викрита схема масштабної корупції в енергетиці, зокрема, з відмивання коштів НАЕК "Енергоатом". За даними антикорупційних органів, Галущенко безпосередньо брав участь у цій схемі. Як заявляють правоохоронці, посилаючись на плівки прослуховування, Гринчук проходила співбесіду в ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк перед призначенням на посаду міністра енергетики, який теж значиться серед учасників корупційної схеми.