Інтерфакс-Україна
Події
17:20 25.12.2025

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Воїни 3-го штурмового батальйону 225 окремого штурмового полку повідомили про звільнення п’яти сіл – Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

"Операція зі звільнення населених пунктів тривала восени 2025 року понад 100 діб за підтримки бійців 20-го армійського корпусу. Увесь цей час воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії. Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі 225 ОШП.

Зазначається, що усі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород.

Повідомлення супроводжується відео зі звільнення населених пунктів.

