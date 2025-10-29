Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

Міжвідомча комісія опрацьовує близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей, повідомила заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

"РФ не лише чинить злочини проти дітей – категорії, яка має бути максимально захищеною, – але й відмовляється надавати будь-яку інформацію про їх переміщення на тимчасово окупованих територіях України (…) Мін’юст разом з іншими відомствами змушений самостійно збирати та підтверджувати ці дані", - сказала вона під час десятого засідання Робочої групи з людського виміру, діяльність якої спрямована на реалізацію четвертого пункту Формули миру президента України

Так на сьогодні Міжвідомча комісія вже верифікувала 6395 випадків депортації або примусового переміщення українських дітей Росією

За словами заступниці міністра, усі підтверджені випадки вносяться до відповідного Реєстру відомостей, створеного Мін’юстом. Наразі Міжвідомча комісія опрацьовує близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації чи примусового переміщення дітей.

Сугак привітала оновлення коментарів до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, оприлюднене Міжнародним комітетом Червоного Хреста. У статті 49 Конвенції, що стосується заборони примусового переміщення або депортації, оновлені тлумачення враховують більшість викликів, з якими стикаються українські органи влади при виявленні випадків депортації та примусового переміщення.

"Маємо сподівання, що ці зміни унеможливлять спроби держави-окупанта обходити заборони, передбачені Конвенцією, або підмінювати поняття – наприклад, представляти свої незаконні дії як "евакуацію"", – зазначила вона.