З Польщі примусово депортували 24 громадян України

Майже 180 іноземців покинули Польщу протягом 15-21 грудня на підставі рішення про зобов'язання повернутися, серед них 24 українця, повідомила Прикордонна служба Польщі.

"З 15 по 21 грудня майже 180 іноземців покинули Польщу відповідно до зобов'язання щодо повернення", - йдеться в повідомленні.

Польські прикордонники повідомили, що добровільні зобов'язання про повернення найчастіше виконували громадяни Білорусі (27), Молдови (21) та Грузії (19).

Своєю чергою примусово Польщу, за даними польської Прикордонної служби, покинули найбільше громадян України (24), Грузії (16) та Колумбії (5).

"Серед них були іноземці, які, серед іншого, були засуджені за крадіжки, зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин, напад і побиття з тяжким ушкодженням здоров'я, керування транспортними засобами без прав, а також особи, які сприяли іншим у

Джерело: https://x.com/Straz_Graniczna/status/2003098202690474266