28 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 грудня відзначають Міжнародний день кіно, День шоколадних цукерок, День короткометражного кіно, День "Подзвони другу".

Православна церква вшановує пам’ять святих 2000 мучеників Спалених у Никодимії; Свято Святої Родини; День пам’яті Віфлеємських немовлят.

День 1404 Російська агресія - Day 1404 Russian aggression

Міжнародний день кіно



Сьогодні свято кінематографістів і любителів кіно по всьому світу. Відзначається щорічно 28 грудня.

1895 року французи Луї та Огюст Люм'єр отримали патент на винайдений ними апарат "Синематограф".

22 березня того ж року на конференції, присвяченій розвитку французької фотопромисловості, Брати Люм'єр презентували публіці перший фільм на великому екрані - "Вихід робітників із фабрики".

Цей фільм відкрив знаменитий перший платний кіносеанс із десяти фільмів у Парижі в підвалі "Гран-кафе" на бульварі Капуцинок 28 грудня 1895 року. Саме ця дата і стала датою святкування Міжнародного дня кіно.

День шоколадних цукерок

День шоколадних цукерок відзначають 28 грудня. Цей день присвячений насолоді й святкуванню шоколадних цукерок — тих ласощів, які часто асоціюються з радістю, святами, маленькими подарунками й солодкою радістю.

Шоколад як харчовий продукт має тисячолітню історію: його коріння — у культурах майя і ацтеків, котрі вже тоді цінували какао-боби.

Промислове виробництво шоколаду та шоколадних цукерок стало масовим у XIX–XX століттях, що дозволило ласощам поширитись у світі.

Свято походить зі США, мета святкування: звернути увагу на ласощі, підтримати малі бізнеси-виробники, подарувати собі і близьким солодку радість.

Для тих, хто дбає про кулінарію чи подарунки, — шанс експериментувати з рецептурами чи наборами цукерок.

День короткометражного кіно

День короткометражного кіно відзначають щороку 28 грудня — це святкування кінематографічної творчості.

Ця подія, що започаткована у США — це свято мистецтва та ремесла короткометражних фільмів. Цей особливий день вшановує унікальну оповідну силу короткометражних фільмів і визнає режисерів, які стоять за цими творчими роботами. Короткометражні фільми, відомі своєю лаконічною та вражаючою розповіддю, є частиною історії кінематографа з моменту винайдення рухомих зображень.

День "Подзвони другу"

День "Подзвони другу" відзначають 28 грудня. Це день, присвячений відновленню зв’язків з друзями через просту, але потужну силу телефонного дзвінка. У нашому швидкоплинному світі, де цифрова комунікація часто замінює особисте спілкування, цей день нагадує нам про важливість голосового зв’язку та підтримки стосунків із друзями.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Василя Гнатовича Непийпива (1915-1994), українського живописця, графіка. Дату народження подано за старим стилем згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX; за новим стилем народився 10.01.1916 р.

Ще цього дня:

1942 - Під час Другої світової війни японська авіація починає бомбардування міста Калькутта (Індія);

1944 - Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області;

1973 - У Парижі друкують "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина - літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 - 1956 років;

1983 - Створено Шацький національний природний парк;

1991 - Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

2014 - Завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), що стало формальним завершенням війни 2001-2014 років; після цього розпочалася небойова місія НАТО "Рішуча підтримка" з навчання афганських сил безпеки.

Церковне свято:

Свято Святої Родини

Наступна неділя після Різдва вшановується вірянами як День Святої Родини. У 2025 році 28 грудня відзначається Свято Святої Родини, яке вшановує Ісуса, Марію та Йосифа як взірець для всіх християнських родин. Це свято, глибоко вкорінене в релігійній традиції, зазначає важливість сімейного життя і чеснот, прикладом яких є Пресвята Родина.

Святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії

На початку IV століття імператор Максиміан наказав руйнувати християнські храми, спалювати богослужбові книги і позбавляти всіх християн цивільних прав і посад.

У цей час єпископом міста Нікодимії був святий Кирил, який проповіддю і життям сприяв поширенню християнської віри, то ж багато хто з сановників імператора були таємними християнами. У палаці імператора жила язичницька жриця Домна. У відсутність Максиміана вона прочитала Діяння апостолів і Послання апостола Павла. Серце її загорілося бажанням познайомитися з християнським вченням.

За сприяння якоїсь юної християнки Домна таємно прийшла до єпископа Кирила в супроводі вірного слуги, євнуха Індіса, де прийняла святе Хрещення.

Щоб більше не жити разом з язичниками, свята Домна вдала з себе божевільну. Тоді її і Індіса вигнали з палацу, і вона оселилася в дівочому монастирі у ігумені Агафії.

Згодом ігуменя одягла її в чоловічий одяг, обстригла волосся і відпустила з монастиря. Тим часом імператор повернувся і наказав всюди розшукувати колишню жрицю Домну. Споряджені для цього воїни досягли обителі і зруйнували її.

Одного разу імператор влаштував на міській площі жертвопринесення язичницьким богам. Коли почалося окроплення натовпу кров'ю жертовних тварин, християни стали йти з площі. Імператор розгнівався, але не дав волі своїм почуттям, бо раптом відчув, як здригнулася земля.

За деякий час Максиміан увійшов у церкву і наказав відмовитися від Христа; за відмову він обіцяв спалити церкву і умертвити християн. Християнський священик Глікерій відповів йому, що християни ніколи не відмовляться від своєї віри, які б муки їм не загрожували.

Кати побили мученика, який не переставав молитися і закликати Ім'я Господа. Не в силах схилити святого Гликерія до відмови, Максиміан наказав його спалити.

У свято Різдва Христового 302 року, коли в Никомидійській соборній церкві зібралося близько 20 000 християн, імператор послав в храм слугу, який передав його веління всім християнам, вийти з церкви і принести жертву ідолам, інакше він погрожував спалити храм разом з тими, хто молиться.

Проте всі присутні відмовилися поклонитися ідолам. Поки мучителі готувалися підпалити церкву, єпископ Анфім хрестив усіх оголошених і всіх причастив. Усі 20 000 молільників померли у вогні. Єпископу Анфіму вдалося втекти.

Максиміан вважав, що він знищив всіх християн Нікомидії, але незабаром дізнався, що їх ще багато, що всі вони як і раніше сповідують свою віру і готові померти за Христа. Імператор замислив з ними розправитися. За його наказом схопили полководця Зинона, який всенародно осудив царя за зло і жорстокість.

Зинон був жорстоко побитий і, нарешті, обезголовлений. Посадили в темницю євнуха Індіса, ідольского жерця, за відмову брати участь у язичницькому святі. Між тим свята Домна переховувалася в печері і харчувалася рослинами. Гоніння на християн тривало.

Були кинуті у в'язниці намісник Італії Дорофей, Мардоній, Мигдопій диякон і кілька сановників. Єпископ Анфім намагався підтримувати їхній дух через листи, які посилав до них. Одне з таких послань було перехоплено у диякона Феофіла. Спробувавши дізнатися про єпископа, його піддали тортурам, але святий мученик витримав усі муки, не сказавши нічого. Тоді разом із ним стратили і тих, до кого звертався єпископ в посланні.

Коли свята Домна повернулася в місто, вона довго плакала на згарищі, шкодуючи, що не спромоглася померти зі своїми сестрами. Потім вона пішла на берег моря. В цей час рибалки витягли мережами з води тіла мучеників Індіса, Горгонія і Петра.

Все ще одягнена в чоловічий одяг, свята Домна допомагала рибалкам тягнути мережі, і вони залишили їй тіла мучеників. Після поховання вона не відходила від дорогих її серцю могил, щодня здійснювала перед ними кадіння. Коли імператору розповіли про невідомого чоловіка, який віддає почесті могилам страчених християн, той наказав відрубати цьому юнаку голову. Разом із Домною був страчений і святий мученик Євфимій.

День пам’яті Віфлеємських немовлят

28 грудня вшановують День пам’яті Віфлеємських немовлят, яких вважають мучениками, попри те, що вони навіть не знали Ісуса, з огляду на вік не могли усвідомлювати події тих часів.

У Євангелії від Матвія сказано, що цар Ірод, отримавши від волхвів звістку про народження Спасителя, щоб захистити свій престол, віддав наказ відібрати життя всіх немовлят-хлопчиків, які з’явилися на світ приблизно в час народження Христа. Ірод вважав Ісуса претендентом на той самий трон, але Христу вдалося врятуватися завдяки своїм батькам, які за наказом янгола з видіння вирушили до Єгипту.

Іменини:

Георгій, Іван, Лаврентій, Марк, Наталія, Варвара, Ганна, Євдокія, Єфросинія.

З прикмет цього дня:

У народі 28 грудня – свято Різдвяний м’ясоїд. Від цього дня і до Великого посту дозволяється їсти м’ясо.

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих – просять зміцнити віру, дати сил, щоб витримати життєві негаразди, здоров’я для близьких і миру.

У розпалі Святки, тому час добре проводити в колі близьких. Заведено запрошувати гостей, на стіл ставлять страви з м’яса – адже це Різдвяний м’ясоїд, старшим людям дарують солодощі та теплі речі. За народними повір’ями, якщо в цей день загадати всією родиною бажання, то воно обов’язково здійсниться.