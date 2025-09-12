Інтерфакс-Україна
19:18 12.09.2025

Застосунок "Реєстр+" буде тимчасово недоступний у зв’язку з проведенням технічних робіт

У реєстрі "Оберіг" в п’ятницю, 13 вересня, з 00:00 до 06:00 плануються технічні роботи, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити документ", - наголошується у повідомленні в телеграм-каналі.

Користувачам рекомендується завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документу. Для цього слід на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

 

Теги: #технічні_роботи #оберіг

