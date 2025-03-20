Інтерфакс-Україна

Події

17:04 20.03.2025

В реєстрі Оберіг з 22:00 до 23:30 плануються технічні роботи

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У четвер, 20 березня, з 22:00 до 23:30, плануються технічні роботи в реєстрі Оберіг, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Через це електронний військовий документ та послуги, пов'язані з реєстром, можуть бути недоступні. Радимо заздалегідь завантажити PDF-файл документа для уникнення неприємних ситуацій під час можливих перевірок", - сказано в повідомленні в Telegram.

У відомстві додали, що після технічних робіт все працюватиме в штатному режимі.

Теги: #оберіг

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