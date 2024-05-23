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19:01 23.05.2024

Якщо дані з реєстру "Оберіг", які з'явилися в застосунку "Резерв+" неправильні, потрібно звернутися до ТЦК

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Якщо дані з реєстру "Оберіг", які з'явилися в застосунку "Резерв+" неправильні, потрібно звернутися до ТЦК
Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України відповіло на найпоширеніші запитання, що виникають у громадян під час використання застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

"Якщо ваші дані з "Оберегу" містять помилки або не актуальні, зверніться, будь ласка, до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку. Помилки в реєстрі військовозобов'язаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Як пояснили в Міноборони, якщо в інформації з "Оберегу" показується статус "у розшуку", то найкраще рішення - звернутися до ТЦК, де громадянин перебуває на обліку.

Зазначається, що цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Якщо в застосунку показує, що військовослужбовець "у розшуку", то, ймовірно, ТЦК не оновив дані після вступу на службу.

"Це відбувається через помилки внаслідок людського фактора", - додали у відомстві.

Як наголосили в Міноборони, "Резерв+" налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб усіх військовослужбовців було виключено з обліку. Для прискорення оновлення інформації про себе можна звернутися до ТЦК і СП, але це необов'язково.

Також зазначається, що якщо особа оновила дані в застосунку "Резерв+", то вона виконала відповідну вимогу закону.

Подальша комунікація з Центрами комплектування відбувається у звичайному режимі, пояснили в Міноборони.

Також у відомстві зазначили, що військовослужбовцям і жінкам, які не перебувають на військовому обліку, не потрібно завантажувати застосунок і оновлювати дані. А також громадянам молодше 18 або старше 60 років.

У Міністерстві оборони наголошують, що застосунок працює в тестовому режимі, тому команда розробників намагається оперативно усунути всі помилки.

 

Теги: #міноборони #оберіг #розяснення

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