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10:33 10.04.2024

Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" отримуватиме інформацію з Пенсійного фонду

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Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" отримуватиме інформацію з Пенсійного фонду

Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Оберіг", інформація з якого відображатиметься в електронному кабінеті військовозобов'язаного, отримуватиме інформацію з Пенсійного фонду України, повідомила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"У нас планується ще кілька ключових реєстрів. Ми вже зробили, по суті, обмін із самими базовими реєстрами, з реєстрами Мін'юсту, з реєстрами Державної податкової служби. Зараз на черзі в нас Пенсійний фонд. Це теж дуже важливо, тому що ми будемо бачити трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного, зможемо робити мобілізацію більш смарт, зможемо робити рекрутинг і так далі", - сказала Черногоренко в інтерв'ю порталу "Мілітарний".

За її словами, команда Міністерства оборони зробила вже шість важливих інтеграцій в "Оберезі" з Державною податковою службою, з Мін'юстом щодо державного реєстру актів цивільного стану, з Державною судовою адміністрацією, з Державною прикордонною службою.

"З прикордонною службою це перший такий обмін, за якого не "Оберіг" запитує інформацію, а інший реєстр, інший державний орган отримує інформацію з "Оберегу" щодо достовірності військових облікових документів. І під час перетинання кордону військовозобов'язаними можна перевірити, чи є достовірним військовий обліковий документ. І також зробили обмін із Державною міграційною службою, де ми можемо перевірити прізвище та по батькові людини. Це такий один з базових державних реєстрів, місце проживання і так далі", - розповіла заступник міністра.

За словами Черногоренко, це робиться для того, щоб прибрати в ТЦК та СП черги, усунути необхідність подавати ксерокопії на уточнення даних, "і взагалі хочемо зробити цей сервіс дуже зручним". "По суті, це дуже схоже буде на єдиний державний портал електронних послуг "Дія" - людина може уточнити щодо себе інформацію, актуалізувати інформацію і зрозуміти, які ж дані є щодо неї в реєстрі "Оберіг", - зазначила вона.

За словами заступника міністра, взаємодія громадянина з державним реєстром "Оберіг" полягатиме в тому, що той створюватиме запит про уточнення, які дані наразі перебувають у реєстрі щодо нього, після цього, якщо побачить неактуальні дані, зможе сам подати запит про уточнення цих даних, завірити електронним підписом, а співробітники ТЦК та СП зможуть цю інформацію прийняти, оновити в інших реєстрах і доповнити "Оберіг" уточненими даними. Черногоренко повідомила, що це планують запустити до кінця 2024 року. 

Теги: #реєстр #оберіг #пенсійний_фонд

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