ПФУ перерахував субсидії на опалювальний сезон 2025/26рр.

Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснив перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025/2026 років, повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла — індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів)", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів: онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України"; особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ; поштою — на адресу відповідного територіального органу Фонду.

"У разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати — з місяця подання документів", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, домогосподарства у прифронтових регіонах України отримають по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону.