Інтерфакс-Україна

Економіка

09:36 07.04.2025

Більшості одержувачів субсидію на неопалювальний сезон перепризначать автоматично

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Більшості одержувачів субсидію на неопалювальний сезон перепризначать автоматично

Більшості одержувачів житлову субсидію на неопалювальний сезон перепризначать автоматично, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, її перепризначать автоматично (якщо не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарства). Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін", - йдеться в повідомленні міністерства.

Водночас, у Мінсоцполітики звернули увагу, що для призначення субсидії на неопалювальний період обов'язково треба звернутися до ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:

  • людина орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0 грн.

Зазначається, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Теги: #перепризначення #субсидії

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