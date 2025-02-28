Уряд донарахує субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким будуть донараховані субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в п'ятницю.

Крім того, за словами прем'єра, Кабмін врегулював питання по субсидіях на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. "Вносимо технічні зміни, які дадуть змогу внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", - додав він.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, внесено зміни до положення про порядок призначення житлових субсидій в частині надання можливості громадянам, які через несвоєчасне подання відомостей надавачами/виконавцями послуг, необхідних для призначення житлової субсидії, не отримали кошти субсидії для оплати відповідних рахунків за спожиті послуги, отримати передбачені їм виплати.

Передбачено можливість таким громадянам самостійно надати відомості до органу Пенсійного фонду України (ПФУ), необхідні для призначення субсидії (зокрема, чеки, квитанції або інші документи, що підтверджують надання домогосподарству житлово-комунальних послуг та проведення особою платежів за них).

При цьому органи ПФУ можуть на основі наданих заявником відомостей призначити або перерахувати розмір субсидії на відповідну послугу, якщо ця послуга одна із набору житлово-комунальних послуг, на підставі яких проводився загальний розрахунок розміру субсидій.