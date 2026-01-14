Інтерфакс-Україна
10:44 14.01.2026

Верховна Рада в середу повторно розгляне призначення Федорова і Шмигаля

Верховна Рада на засіданні в середу, 14 січня, планує розглянути ряд кадрових питань. Першим пунктом порядку денного стане голосування за проект постанови про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, повідомляє пресслужба парламенту.

Далі депутати проголосують щодо продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації. Після цього на порядку денному проекти постанов про призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України, та про призначення Дмитра Наталухи на посаду голови Фонду державного майна України.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 січня звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з 17 липня 2025 року. На голосуванні щодо призначення Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики "за" проголосували 210 народних депутатів із необхідних 226.

Народні депутати також не підтримали пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо розгляду у вівторок призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порадився з членами погоджувальної ради і оголосив перерву у засіданні до ранку середи.

