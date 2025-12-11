Програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном - Кравчук

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявляє, що в наступному році програма "єКнига" може запрацювати для батьків при народженні дитини, розпочатися поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами, а програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Міністерством фінансів.

"По бюджету Інституту книги на наступний рік є 285 млн грн, і це без врахування перехідних коштів "єКниги", які не були використані - там десь ще 200 млн грн. Тут ми маємо найближчий час визначитися з міністерством, як найкраще ці додаткові кошти витратити", - сказала Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, є ідея додатково по програмі "єКнига" уже зараз відкрити категорію молодих батьків на купівлю книг при народженні дитини "Перша книга малюка", що згідно закону передбачалася на період після завершення війни.

Крім того, обговорюється запустити пілотний проєкт закупівель книг для бібліотечних фондів у співфінансуванні 50/50 з громадами.

"Ми не зможемо допомогти найбіднішим громадам, які не виділять ці кошти, але принаймні зробимо перший крок", - додала вона.

На уточнююче запитання, чи може бути розширено програму "єКнига" на людей до 22 років, про що раніше говорили в Мінкультури, депутатка заявила, що перед тим, як вводити нові категорії, варто поширити програму на категорії, які уже закладені в законодавстві, або запроваджувати ці ініціативи паралельно.

Також вона допустила, що в пілотному режимі в наступному році можна спробувати запустити і "Першу книгу малюка" і поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами.

Серед іншого, Кравчук повідомила, що питання субсидій на компенсацію оренди для книгарень заблоковано Міністерством фінансів.

"Це теж десь 200 млн грн і заблоковано Міністерством фінансів, немає цих коштів. Про це знає міністр культури, зʼявилася зараз нова заступниця, яка буде займатися питаннями книг… А це дуже зараз важливо, бо частина книгарень каже, що у них погані справи", - додала депутатка, наголосивши, що цей механізм потрібно впроваджувати.

На уточнююче запитання, чи є шанси реалізувати програму субсидій, Кравчук зазначила, що завжди є можливість внести зміни до державного бюджету, якщо Мінкультури знайте підтримку в Мінфіні, зокрема через перерозподіл коштів з програми "1000 годин українського контенту".

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Український інститут книги (УІК) пропонує скасувати відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених, а також запустити програму державних субсидій книгарням у 2026 році.

15 жовтня в Міністерстві культури заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

У листопаді віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна заявляє, що відомство працює над розширенням вікового діапазону програми "єКнига" до 22 років і субсидіями на оренду приміщень для книгарень.

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень.

В жовтні голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає Міністерство фінансів передбачити на 2026 рік фінансування на компенсацію оренди для книгарень.