"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

Фракція "Європейська солідарність" продовжила блокування трибуни Верховної Ради.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після виступів представників фракцій на пленарному засіданні у вівторок, фракція "Європейська солідарність" заблокувала трибуну парламенту.

Після уточнення у лідера політичної сили Петра Порошенка, чи блокує ""Європейська солідарність" трибуну, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав: "Шановні колеги, я інформую, сьогодні у нас (у порядку денному - ІФ-У) була ціла низка дуже важливих законів... В тому числі й питання пов’язані з перекладом Конвенції (Європейської хартії регіональних або міноритарних мов - ІФ-У), де треба було забрати російську мову. Сьогодні фракція, яку ви бачите, блокує розгляд цього закону… Я вимушений оголосити перерву в нашому пленарному засіданні".

Як повідомлялося, "Європейська солідарність" блокувала трибуну 18 та 19 листопада після чого Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні та заявив про проведення консультацій у звʼязку з ситуацією, яка склалася у законодавчому органі після оприлюднення НАБУ плівок про корупцію в АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Європейська солідарність" вимагає розпуск чинної коаліції, відставку уряду Юлії Свириденко.