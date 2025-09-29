Інтерфакс-Україна
21:03 29.09.2025

Тихий про блокування сайтів: Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, а Угорщина – доступ до справжньої журналістики

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував блокування Угорщиною українських новинних сайтів у відповідь на аналогічні дії України стосовно низки ресурсів з поширення російської пропаганди.

"Різниця полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що базується на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Як повідомлялося раніше в цей день, Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів у відповідь на блокування Україною ряду сайтів, які поширювали російську пропаганду. Про блокування повідомив керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у Facebook.

"Україна, яка прагнула вступити до Європейського Союзу, заблокувала іноземні, в тому числі угорські, новинні інтернет-сайти за те, що вони наважувалися критично писати про політику санкцій проти Росії, про збройну підтримку України, а також зображувати Європейський Союз і НАТО як фрагментовані і неефективні. (…) Сьогодні Угорщина, дотримуючись принципу взаємності, запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, щоб вони не були доступні на території Угорщини", - написав Гуйяш. Він назвав блокування Україною пропагандистських ресурсів "необгрунтованою атакою" і наголосив, що Угорщина як суверенна країна має надати "пропорційну відповідь".

Раніше Служба безпеки України заблокувала 15 сайтів з Угорщини, Румунії, Молдови та Греції на яких поширювалися фейки про "терористичну діяльність" українців, висміювалась підтримка України, та критикувалася санкційна політика, а ЄС і НАТО зображувались як роз’єднані й неефективні.

 

