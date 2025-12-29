Інтерфакс-Україна
20:15 29.12.2025

МЗС: Російська брехня не витримує критики

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна, заявивши з іронією про абсурдність такої атаки.

"Як завжди, російська брехня не витримує критики: який сенс атакувати резиденції Путіна, якщо саме там він розмістив свої найпотужніші засоби протиповітряної оборони?" – написав він у соцмережі Х у понеділок.

 

