МЗС: Російська брехня не витримує критики

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна, заявивши з іронією про абсурдність такої атаки.

"Як завжди, російська брехня не витримує критики: який сенс атакувати резиденції Путіна, якщо саме там він розмістив свої найпотужніші засоби протиповітряної оборони?" – написав він у соцмережі Х у понеділок.