Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ухвалення Державною думою Федеральних зборів Російської Федерації чергового незаконного акта, спрямованого на масове позбавлення громадян України майна на тимчасово окупованих територіях.

"Росія фактично визнала себе державою-крадієм. Ухвалення так званого "закону" про "визнання житла безхазяйним" грубо порушує основоположні норми міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини", - йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому в середу.

В МЗС зазначили, що Російська Федерація як держава-окупант відповідно до міжнародного гуманітарного права зобов’язана поважати приватну власність та утримуватися від її конфіскації. Стаття 46 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Гаазької конвенції 1907 року, прямо забороняє привласнення приватної власності на окупованих територіях.

"Нав’язування окупаційними органами РФ фіктивних процедур щодо "неможливості встановлення власника" та спроба легітимізувати відверте мародерство через федеральний закон не матимуть жодних міжнародно-правових наслідків. Такі дії є нікчемними, не змінюють статусу території України та не зачіпають права законних власників майна. Вважаємо такі дії частиною цілеспрямованої політики РФ зі зміни демографічного складу окупованих територій, витіснення місцевого населення та заселення громадян Росії, що є додатковим порушенням статті 49 IV Женевської конвенції, яка забороняє переміщення населення держави-окупанта на окуповану територію", - наголосили в міністерстві.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити чергові грубі порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права, продовжити підтримку міжнародних механізмів притягнення РФ та її військово-політичного керівництва до відповідальності, включно з розглядом цих дій як воєнних злочинів відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Україна забезпечить документування усіх фактів незаконного вилучення майна та гарантує відновлення прав законних власників після деокупації українських територій. Жодні незаконні рішення держави-агресора не матимуть юридичної сили та будуть скасовані", - резюмували в міністерстві.