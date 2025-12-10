Інтерфакс-Україна
Події
20:58 10.12.2025

Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

2 хв читати

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ухвалення Державною думою Федеральних зборів Російської Федерації чергового незаконного акта, спрямованого на масове позбавлення громадян України майна на тимчасово окупованих територіях.

"Росія фактично визнала себе державою-крадієм. Ухвалення так званого "закону" про "визнання житла безхазяйним" грубо порушує основоположні норми міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини", - йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому в середу.

В МЗС зазначили, що Російська Федерація як держава-окупант відповідно до міжнародного гуманітарного права зобов’язана поважати приватну власність та утримуватися від її конфіскації. Стаття 46 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Гаазької конвенції 1907 року, прямо забороняє привласнення приватної власності на окупованих територіях.

"Нав’язування окупаційними органами РФ фіктивних процедур щодо "неможливості встановлення власника" та спроба легітимізувати відверте мародерство через федеральний закон не матимуть жодних міжнародно-правових наслідків. Такі дії є нікчемними, не змінюють статусу території України та не зачіпають права законних власників майна. Вважаємо такі дії частиною цілеспрямованої політики РФ зі зміни демографічного складу окупованих територій, витіснення місцевого населення та заселення громадян Росії, що є додатковим порушенням статті 49 IV Женевської конвенції, яка забороняє переміщення населення держави-окупанта на окуповану територію", - наголосили в міністерстві.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити чергові грубі порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права, продовжити підтримку міжнародних механізмів притягнення РФ та її військово-політичного керівництва до відповідальності, включно з розглядом цих дій як воєнних злочинів відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

"Україна забезпечить документування усіх фактів незаконного вилучення майна та гарантує відновлення прав законних власників після деокупації українських територій. Жодні незаконні рішення держави-агресора не матимуть юридичної сили та будуть скасовані", - резюмували в міністерстві.

 

Теги: #коментар #закон #росія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 10.12.2025
Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

Закон про європейську модель спорту може сприяти збільшенню до 40% кількості українців, які займаються спортом, - Бідний

12:45 08.12.2025
Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

16:26 03.12.2025
Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

19:23 28.11.2025
Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

14:51 28.11.2025
Росію не обрано до Ради Міжнародної морської організації – Сибіга

Росію не обрано до Ради Міжнародної морської організації – Сибіга

20:31 27.11.2025
Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

Зеленський: Коли Росія хоче ще й кілометри української землі – це про довічну владу для них

20:16 26.11.2025
Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

18:34 26.11.2025
Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

20:35 25.11.2025
Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

19:51 25.11.2025
Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

Премʼєр Бельгії не виключає судового позову проти ЄС через можливу конфіскацію російських активів

План розвитку залізниці на 2026р включає держзамовлення на перевезення та Wi-Fi у спальних потягах - Мінрозвитку

Наукову концепцію розвитку законодавства України обговорили в Києві

Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабмін затвердив політику "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс"

Отримувачі 1 тис. грн "Зимової підтримки" через "Укрпошту" зможуть витратити її до кінця лютого 2026р - Кабмін

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА