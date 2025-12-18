Верховна Рада ухвалила закон про академічну доброчесність (№10392).

Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у четвер.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон визначає принципи та правила академічної доброчесності, яких мають дотримуватися всі учасники освітнього процесу на всіх рівнях освіти та всі вчені під час провадження наукової діяльності. Документ регулює процедури реагування на порушення академічної доброчесності здобувачем освіти, особливості притягнення до академічної відповідальності керівників закладів освіти, наукових установ та наслідки позбавлення присудженого наукового ступеня, ступеня вищої освіти чи присвоєного вченого звання.

Відповідно до цього закону повідомлення про порушення академічної доброчесності розглядає та застосовує заходи реагування на її порушення уповноважений колегіальний орган закладу освіти чи наукової установи.

Як зазначив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, закон прямо визначатиме перелік порушень: від академічного плагіату, фабрикації й фальсифікації результатів до написання робіт на замовлення, маніпуляцій під час оцінювання та неправомірного впливу в академічній діяльності, а також встановлює прозорі процедури розгляду таких випадків: із визначеними строками, правами сторін, обов’язком закладів ухвалювати рішення та можливістю їх оскарження, що унеможливлює ризики суб’єктивності та вибірковості.

Крім того, документом запроваджується відповідальність: для здобувачів освіти – від повторного виконання робіт до відрахування; для педагогічних і наукових працівників – від попередження та інших обмежень до звільнення з посади, а також позбавлення вчених звань і наукових ступенів у встановленому законом порядку; для закладів освіти й наукових установ – до втрати акредитації чи ліцензії у разі системної бездіяльності.

Водночас, за його словами, закон передбачає не лише механізми відповідальності, а й інструменти запобігання та профілактики порушень.

"Надалі заклади освіти та наукові установи вибудовуватимуть власні системи забезпечення академічної доброчесності, зокрема через навчання здобувачів і працівників основам академічного письма, коректній роботі з джерелами та етичним стандартам досліджень. Ідеться про формування навичок і культури доброчесності на ранніх етапах навчання, щоб мінімізувати порушення не шляхом покарань, а через усвідомлення правил і відповідальності за результат власної роботи", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Серед іншого, законом вводиться Реєстр осіб, щодо яких застосовані обмеження за порушення академічної доброчесності, що посилює довіру до дипломів і наукових ступенів.

Крім того, документом забороняється реклама та посередництво у створенні академічних творів на замовлення, а створення або посередництво у створенні таких робіт прямо віднесено до порушень академічної доброчесності з відповідними наслідками, визначеними Законом.

"Фактично закон наводить лад у сфері академічної доброчесності: фіксує терміни та визначення, пояснює, як саме розглядаються порушення, і робить правила однаковими для студентів, викладачів і закладів освіти", - наголосив голова комітету.