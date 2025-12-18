Інтерфакс-Україна
Події
12:57 18.12.2025

СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

1 хв читати
СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів
Фото: СБУ

В ніч на четвер далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму, повідомляє СБУ в телеграм-каналі.

"Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено: два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн); РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн); зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн)", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Згідно з повідомленням, уражено і літак МіГ-31 із повним боєкомплектом, орієнтовна ціна якого - $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння.

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - підсумують в СБУ.

Теги: #сбу #бельбек #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 17.12.2025
СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

10:47 17.12.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

13:23 16.12.2025
СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

18:53 15.12.2025
Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

Генштаб підтвердив чергове ураження Астраханського ГПЗ

17:25 15.12.2025
СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

СБУ: вражено підводний човен РФ у Новоросійську

15:54 15.12.2025
Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело в СБУ

11:42 14.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на ТОТ України

Генштаб ЗСУ: Уражено Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на ТОТ України

08:19 14.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 780 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 780 ворожих цілей

19:33 12.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ у Ярославській області РФ та низку об’єктів на ТОТ України

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ у Ярославській області РФ та низку об’єктів на ТОТ України

08:12 12.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1269 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1269 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

ОСТАННЄ

Засідання Ради у п'ятницю не заплановано – Стефанчук

Рада ухвалила закон про академічну доброчесність

В Україні в наступні дві доби без опадів, місцями туман

Понад половину українців, які знають про справу "Мідас", вважають Зеленського відповідальним за дії Міндіча - КМІС

Мецола: Європарламент готовий "діяти негайно", якщо буде рішення про "репараційний кредит"

Генпрокурор: На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю

Для вступників 2025 р. було затверджено 15,6 тис. грантів на суму 363,2 млн грн - голова комітету Ради

Голова НБУ та ПриватБанк вибачилися перед ветераном без рук за відмову видати картку

Київрада у 2026 році найбільше коштів виділить на освіту та транспорт – Кличко

Суд продовжив тримання під вартою підозрюваному у вбивстві Парубія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА