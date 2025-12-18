СБУ: далекобійні дрони вразили російську техніку на аеродромі Бельбек на сотні мільйонів доларів

Фото: СБУ

В ніч на четвер далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму, повідомляє СБУ в телеграм-каналі.

"Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено: два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн); РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн); зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн)", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Згідно з повідомленням, уражено і літак МіГ-31 із повним боєкомплектом, орієнтовна ціна якого - $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння.

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - підсумують в СБУ.