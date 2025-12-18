В Запоріжжі вже 35 постраждалих від авіаудару в середу, 4 у важкому стані

Фото: ДСНС Запоріжжя

Жителі Запоріжжя, які постраждали від російської атаки в середу, продовжують звертатися до лікарів, їх кількість вже зросла до 35, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Медики діагностували людям осколкові та проникаючі поранення, контузії, гостру реакцію на стрес. Чотири людини, які отримали травми внаслідок цієї атаки, ушпиталені у тяжкому стані", - написав Федоров в Телеграм у четвер.

Загалом, за його словами, у лікарнях Запорізької області перебувають 38 постраждалих від ворожих атак, 13 з них у тяжкому стані.

Як повідомлялося, ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району в середу вдень, є влучання у житлові будинки. До вечора аварійно-рятувальні роботи були вже завершені. Повідомлялося про 32 постраждалих.