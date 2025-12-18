Інтерфакс-Україна
Події
14:16 18.12.2025

Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

Відсутність електроенергії у м. Арциз Одеської області після атаки РФ 13 грудня "ДТЕК" пояснив майже повним знищення підстанцію (ПС), яка забезпечувала місто електрикою. 

"Ворог майже повністю знищив підстанцію в Арцизі. Його мешканці залишилися без світла", – повідомив "ДТЕК" у Телеграм-каналі в четвер, ілюструвавши повідомлення відео знищеного вщент обладнання ПС.

Енергохолдинг запевнив, що енергетики безперевно борються, щоб повернути місту електрику.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики на ранок четверга, 18 грудня, через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тис. споживачів.

17 грудня віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що усі населені пункти Одеської області вже з теплом і водопостачанням, а більша частина регіону – із електрикою. Втім, за його словами, аварійні бригади працюють над відновленням світла для приблизно 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області.

Після однієї з наймасованіших атак РФ 13 грудня, яка залишила без світла понад 600 тис. споживачів (йдеться про точки приєднання), або понад половину жителів Одещини та саму Одесу, мер Арциза (з населенням приблизно 12-15 тис. осіб – ЕР) Сергій Парпуланський зазначив, що очікувати швидкого відновлення електропостачання у місті не варто.

"У м. Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто. Дещо кращою ситуація може бути для сіл, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний. Щодо водопостачання – будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", – написав тоді він у Facebook.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #арциз

