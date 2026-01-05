Інтерфакс-Україна
Події
10:02 05.01.2026

У Славутичі без світла майже 8,5 тисяч родин через ворожі атаки на енергетику

У м. Славутич (Київська обл.) без світла залишилися майже 8,5 тисяч родин через ворожі обстріли по енергетиці минулої ночі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Країна-агресор знову намагається зламати нас ударами по енергетичній системі. Уночі внаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла майже 8,5 тисяч родин. Енергетики вже працюють над відновленням. Вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку", – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За його даними, обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Тепло та вода у людей є. Обʼєкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей. Звʼязок та інтернет наявний.

Пункти незламності відкриті та готові прийняти кожного, хто цього потребує. Усі комунальні служби на місцях — ми разом і ми контролюємо ситуацію. Поліція та ДСНС — у посиленому режимі.

Теги: #знеструмлення #славутич

