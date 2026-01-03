ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній через бойові дії - Міненерго

Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній, повідомляє Міністерство енергетики України у телеграм-каналі у суботу вранці.

"За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому," - йдеться у повідомленні Міненерго.

Повідомляється також, що вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Миколаївщині. На Херсонщині знову була атакована Херсонська ТЕЦ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

На Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.