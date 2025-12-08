Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює систему управління оборонними ресурсами, враховуючи досвід НАТО та країн ЄС.

Закон запроваджує нову систему термінів та передбачає використання автоматизованих інформаційних систем управління.

Як зазначається у карті документа на сайті парламенту, Верховна Рада 29 червня 2023 року в цілому ухвалила законопроєкт (№ 8187) про внесення змін до закону "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами. Закон направлено на підпис президенту 4 липня 2023 року, документ повернуто до парламенту з підписом Зеленського 6 грудня 2025 року.