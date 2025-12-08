Зеленський у понеділок проведе низку зустрічей у Лондоні та Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, зустрінеться з європейськими лідерами у Лондоні, увечері - з лідерами ЄС у Брюсселі, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

У Лондоні Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Крім того, Зеленський і Стармер проведуть зустріч "віч-на-віч".

Потім обидва лідера візмуть участь у спільному відеодзвінку з лідерами ЄС, європейських країн, НАТО.

Увечері Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також із президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.