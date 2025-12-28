Зеленський узгодив позиції зі Стармером перед зустріччю з Трампом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів детальну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вранці в неділю після прибуття до Флориди (США), де пізніше у неділю очікується розмова з президентом США Дональдом Трампом.

"Обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами. Поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Дуже цінуємо підтримку Британії. Будемо й далі в контакті!" - написав Зеленський в Х у неділю за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Зеленський прибув разом із українською делегацією до Флориди (США), де повинні відбутися переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зустріч запланована на 20:00, після чого лідери планують зробити заяви і подзвонити керівникам європейських країн-партнерів. Президент України також анонсовував розмови з прем’єр-міністром Канади і генеральним секретарем НАТО після переговорів з Трампом.