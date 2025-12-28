Автобус потрапив у ДТП у Калуському районі, є загиблий, щонайменше 9 постраждалих – ДСНС

Чоловік загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди між селами Надіїв та Раків Калуського районі Івано-Франківської області, серед постраждалих є діти, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Внаслідок ДТП за участі рейсового автобуса постраждали щонайменше 9 людей. На жаль, загинув чоловік 1964 року народження. Дані щодо кількості травмованих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про п’ятьох травмованих, серед яких була одна дитина.

"Рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади", - розповіли в ДСНС.