Інтерфакс-Україна
Події
17:21 28.12.2025

Автобус потрапив у ДТП у Калуському районі, є загиблий, щонайменше 9 постраждалих – ДСНС

1 хв читати

Чоловік загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди між селами Надіїв та Раків Калуського районі Івано-Франківської області, серед постраждалих є діти, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Внаслідок ДТП за участі рейсового автобуса постраждали щонайменше 9 людей. На жаль, загинув чоловік 1964 року народження. Дані щодо кількості травмованих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про п’ятьох травмованих, серед яких була одна дитина.

"Рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади", - розповіли в ДСНС.

Теги: #автобус #івано_франківська #дтп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 28.12.2025
Травмованих у ДТП за участю автобуса в Калуському районі вже 13, серед них двоє дітей – ДСНС

Травмованих у ДТП за участю автобуса в Калуському районі вже 13, серед них двоє дітей – ДСНС

16:46 28.12.2025
ДТП в Польщі забрало життя 5 українців, серед них є неповнолітні - МЗС

ДТП в Польщі забрало життя 5 українців, серед них є неповнолітні - МЗС

21:54 26.12.2025
У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

21:19 20.12.2025
У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

У масштабній ДТП на трасі М06 "Київ–Чоп" на Рівненщині постраждали троє людей - ДСНС

14:26 20.12.2025
На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

19:59 16.12.2025
В Словаччині перекинувся пасажирський автобус з українцями на борту - МЗС

В Словаччині перекинувся пасажирський автобус з українцями на борту - МЗС

14:36 01.12.2025
У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

11:54 19.11.2025
На Івано-Франківщині ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла через нічну ворожу атаку

На Івано-Франківщині ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла через нічну ворожу атаку

09:00 19.11.2025
Комбінована атака РФ на Івано-Франківську область: Постраждали троє, зокрема діти

Комбінована атака РФ на Івано-Франківську область: Постраждали троє, зокрема діти

15:41 02.11.2025
Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

ОСТАННЄ

В Херсоні 10 постраждалих за день від російських обстрілів

Зеленський узгодив позиції зі Стармером перед зустріччю з Трампом

РФ вчергове обстріляла Херсонську ТЕЦ, що призвело до важких наслідків, - Корецький

Зустріч Зеленського з Трампом почнеться о 20:00, потім президенти подзвонять європейським лідерам – прессекретар

Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є загиблий, троє поранених

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Сили оборони вночі завдали удару по Сизранському НПЗ в РФ і ворожих складах на ТОТ

Італія обговорює новий пакет військової допомоги Україні та готова до повоєнної місії - начальник штабу оборони

"Фурси" на Київщині та "Місто дій" на Львівщині поповнили реєстр індустріальних парків

Ожеледиця та хуртовина можуть ускладнити рух транспорту та роботу підприємств у понеділок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА