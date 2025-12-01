У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

На маршрути громадського транспорту столиці у понеділок вийшли два нових трамваї та 20 сучасних автобусів, повідомив міський голова Києву Віталій Кличко.

"Сьогодні на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. Зокрема, 2 нових трамвая вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще 2 проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію", - написав він у Телеграмі.

Кличко зазначив, що трамваї поставило ТОВ "ТАТРА-ЮГ" у рамках договорів із КП "Київпастранс", їх придбали за кошти міста. До кінця цього року Київ загалом отримає вісім сучасних трамваїв.

Другу партію з 20 нових автобусів від турецької компанії "Anadolu Isuzu" було поставлено до Києва у рамках угоди за проєктом "Міський громадський транспорт України" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 вже надійшли).

Автобуси вже вийшли на маршрути: №20, 25, 31, 111, 112 та № 114, додав мер.

"Нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED освітлення. Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок", - повідомив Кличко.