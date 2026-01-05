Інтерфакс-Україна
Події
08:20 05.01.2026

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці", - написав він у телеграмі.

За словами Кличка, двоє з них у важкому стані.

Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі, повідомив мер.

Він також повідомив, що з 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.

 

