Інтерфакс-Україна
Події
09:20 08.12.2025

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА, збито /подавлено 131 ворожий безпілотник, зафіксовано влучання 16 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях, повідомляють Повітряні сили ВСУ.

"У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– РФ., Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крима, близько 90 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

