Зеленський: Партнери поки не готові давати ліценції на ППО, а ракети притримували після залякувань російськими дронами

Україна не отримала обіцяної країнами-партнерами кількості ракет для систем протиповітряної оборони після вторгнення російських дронів в повітряний простір циї країн, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Скажу чесно: в деякі моменти партнери почали трішки притримувати ракети ППО і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати. Чому? У в принципі, це передбачалося, що Росія буде атакувати, залякувати Європу своїми дронами… У мене відчуття, що одна з причин – це не тільки перевірка ППО європейців, а одна з причин для того, щоб перед зимою наші партнери притримували трішки ППО для України, тобто не передавали Україні, а притримували, вибачте, для себе. І я думаю, тому що самі суспільства деяких країн піднімали це питання", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у суботу.

Він висловив переконання, що їм було непросто це робити, і все одно висловив вдячність за ті обсяги постачань, які є.

При цьому президент зазначив, що ліцензії Україні на виробництво цих систем ППО партнери також поки не дають. "Найближчим часом для іноземних систем ППО, які ми використовуємо – NASAMS, Iris-T, Hawk, Patriot – ми не можемо виробляти ці системи. Ліцензій у нас немає. Ми зверталися до партнерів, а ліцензії, на жаль, вони поки що не готові нам давати. Другий варіант – купувати ракети", - сказав Зеленський.

"Складно з системами Петріот ПАК-3 - ви знаєте, що їх 55-60 на рік всього виробляють сьогодні американські партнери, але я знаю, що вони працюють над збільшенням - не буду казати деталей, навіть працюють з європейськими партнерами. Я і це питання підіймав ще за часів бувшої адміністрації і теперішньої: дайте нам можливості, дайте нам ліцензії, давайте ми будемо виробляти, ми пропонували, давайте будемо виробляти з поляками або з румунами - з ким ви скажете, можна частково ділити виробництво, але поки такого рішення немає. Тому шукаємо, купуємо ну і отримуємо допомогу", - розповів він.