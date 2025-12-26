Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України знищили понад 500 од. російських систем протиповітряної оборони.

"Ми по-своєму "вітаємо" ворога з сьогоднішнім Днем ППО сухопутних військ рф. Адже з початку повномасштабного вторгнення, наші воїни спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України влаштували систематичне знищення "непробивного" повітряного щита ворога", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у п’ятницю.

Серед уражених цілей – ключові елементи так званої "найсучаснішої російської ППО": зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії С-400 і С-300, зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітно-ракетні комплекси "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" та "Стріла-10", а також радіолокаційні станції, командні пункти й засоби виявлення, без яких ППО перетворюється на сліпу та нескоординовану систему.

"Виконана робота має безперечну цінність: вона дала можливість пробити коридори в багатошаровій системі російської протиповітряної оборони та забезпечити проходи для ударів українських далекобійних дронів углиб тилу противника – по базах, складах, аеродромах та інших військових цілях", - зазначається у повідомленні.