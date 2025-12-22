Інтерфакс-Україна
Події
09:05 22.12.2025

Захисники України в ніч на 22 грудня знищили або подавили 58 з 86 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 22 грудня знищили або подавили 58 з 86 засобів повітряного нападу росіян
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 22 грудня (з 19:00 21 грудня) атакував 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф), ТОТ Донеччини, Чауда (ТОТ АР Крим), понад 50 із них – Shahed, – повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", – інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #ппо

