Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

Кількість жертв ворожих обстрілів у Харківській області у неділю зросла до 3 загиблих, ще десятеро постраждали, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Упродовж 7 грудня російська армія здійснила низку ударів по населених пунктах Харківської області. Окупанти завдали авіаудару по селу Подоли Купʼянського району. Загинула 70-річна жінка, ще одна — 68 років — дістала поранення. Пошкоджено будинки", йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у неділю увечері.

Повідомляється, що у Купʼянськ-Вузловому загинула 68-річна жінка, постраждав 69-річний чоловік. У населеному пункті зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. Удень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона по селищу Борова Ізюмського району поранено 68-річного чоловіка. В селі Івашки Богодухівського району: пошкоджено багатоквартирний будинок. Крім того, російські війська завдали ракетного удару по селищу Старий Салтів. Загинув чоловік, ще семеро отримали поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської, Ізюмської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, про двох загиблих та 8 постраждалих.