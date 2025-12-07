Інтерфакс-Україна
Події
17:30 07.12.2025

Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

1 хв читати
Кількість загиблих від ворожих обстрілів у Харківській області зросла до трьох у неділю – прокуратура

Кількість жертв ворожих обстрілів у Харківській області у неділю зросла до 3 загиблих, ще десятеро постраждали, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Упродовж 7 грудня російська армія здійснила низку ударів по населених пунктах Харківської області. Окупанти завдали авіаудару по селу Подоли Купʼянського району. Загинула 70-річна жінка, ще одна — 68 років — дістала поранення. Пошкоджено будинки", йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у неділю увечері.

Повідомляється, що у Купʼянськ-Вузловому загинула 68-річна жінка, постраждав 69-річний чоловік. У населеному пункті зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. Удень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона по селищу Борова Ізюмського району поранено 68-річного чоловіка. В селі Івашки Богодухівського району: пошкоджено багатоквартирний будинок. Крім того, російські війська завдали ракетного удару по селищу Старий Салтів. Загинув чоловік, ще семеро отримали поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської, Ізюмської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, про двох загиблих та 8 постраждалих.

Теги: #офіс_генпрокурора #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 07.12.2025
У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

02:36 07.12.2025
Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

15:06 05.12.2025
Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

18:42 04.12.2025
Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

18:15 04.12.2025
Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

16:39 04.12.2025
Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

12:05 04.12.2025
У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

08:37 04.12.2025
ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

ВАЖЛИВЕ

У Харківській області двоє загиблих, 8 постраждалих через ворожі обстріли

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

ОСТАННЄ

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соціальній мережі Х - ЗМІ

Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил ТрО

ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

Найближчі два дні в Україні без істотних опадів, у вівторок на сході та півночі можливий мокрий сніг з дощем

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Зеленський запровадив почесну відзнаку "Громада-рятівник"

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

Країни Бенілюксу: вітаємо будь-які ініціативи досягнення миру, проте "жодного рішення щодо України без України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА