Інтерфакс-Україна
Події
09:14 27.12.2025

У Харківській області 4 загиблих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

1 хв читати
У Харківській області 4 загиблих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 5 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули 40-річний і 55-річний чоловіки, постраждали жінки 20, 55, 57, 63, 65, 73 років, 46-річний чоловік та 9-місячна дівчинка; у с. Подоли Курилівської громади загинули 47-річний і 49-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #атака_рф #постраждалі #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 27.12.2025
У Києві вже 11 постраждалих – Кличко

У Києві вже 11 постраждалих – Кличко

09:29 27.12.2025
Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення - ДТЕК

Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення - ДТЕК

09:06 27.12.2025
У Києві зафіксовано влучання в депо та пошкодження 9-поверхівки

У Києві зафіксовано влучання в депо та пошкодження 9-поверхівки

08:47 27.12.2025
У Чугуєві російський БпЛА поцілив у будинок, є постраждалі

У Чугуєві російський БпЛА поцілив у будинок, є постраждалі

08:46 27.12.2025
Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер

Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер

07:40 27.12.2025
П'ятеро постраждалих у Києві через ворожу атаку - мер

П'ятеро постраждалих у Києві через ворожу атаку - мер

19:59 26.12.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

18:45 26.12.2025
Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

17:21 26.12.2025
У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

16:27 26.12.2025
У Харкові щонайменше один загиблий і троє постраждалих

У Харкові щонайменше один загиблий і троє постраждалих

ВАЖЛИВЕ

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

ОСТАННЄ

У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

Окупанти за добу втратили 1 240 осіб та 158 од. спецтехніки - Генштаб

Ворожі уламки пошкодили житлові будинки в одному з районів Києва – мер

Адміністрація Трампа підтвердила зустріч президента США із Зеленським у неділю

Під ворожим обстрілом опинилися 22 населених пунктів Запорізької області

27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

Макрон поки не планує телефонних переговорів із Путіним - ЗМІ

Сили оборони відбили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА