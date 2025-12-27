У Харківській області 4 загиблих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 5 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинули 40-річний і 55-річний чоловіки, постраждали жінки 20, 55, 57, 63, 65, 73 років, 46-річний чоловік та 9-місячна дівчинка; у с. Подоли Курилівської громади загинули 47-річний і 49-річний чоловіки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.